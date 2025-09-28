تحذير من فيضانات بولايات الخرطوم، النيل الأزرق، سنار، نهر النيل، والنيل الأبيض

أعلنت وحدة الإنذار المبكر، إدارة شؤون مياه النيل، وزارة الزراعة والري، إنذاراً أحمر (خطورة قصوى) من فيضانات على امتداد الشريط النيلي نتيجة زيادة الوارد من النيلين الأزرق والأبيض ابتداءً من صباح الأحد حتى مساء الثلاثاء المقبل في ولايات النيل الأزرق، سنار، الخرطوم، نهر النيل، والنيل الأبيض، محطات (الخرطوم – شندي – عطبرة – بربر – جبل أولياء).