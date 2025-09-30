سياسية
والي الشمالية يصدر قرارات بإعفاء وتعيين أمين عام للمجلس الأعلى للسياحة
أصدر والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، القرار رقم (75) لسنة 2025 القاضي بإعفاء د. الصادق عوض محمد عبد الرسول من منصبه كأمين عام للمجلس الأعلى للسياحة.
وفي ذات السياق، أصدر الوالي القرار رقم (76) لسنة 2025 الذي نص على تعيين د. عبد الرحمن إبراهيم سعيد علي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للسياحة بالولاية.
ووجّه الوالي الأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية والمجلس الأعلى للسياحة والجهات المعنية بتنفيذ القرار .
سونا