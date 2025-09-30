والي الشمالية يصدر قرارات بإعفاء وتعيين أمين عام للمجلس الأعلى للسياحة

أصدر والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، القرار رقم (75) لسنة 2025 القاضي بإعفاء د. الصادق عوض محمد عبد الرسول من منصبه كأمين عام للمجلس الأعلى للسياحة.