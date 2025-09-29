الفرقة السادسة مشاة تصد هجوماً نفذته مليشيا آل دقلو على الفاشر

أعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر عن تمكن قواتها من سحق المليشيا الإرهابية في الهجوم الذي نفذته فجر اليوم الأحد على مدينة الفاشر بالمحور الشمالي الغربي.

وأكدت أن العدو تكبد خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث هلك العشرات منهم وأُصيب آخرون، كما تم تدمير وتعطيل عدد من المركبات القتالية فيما فرت بقية فلولهم إلى أطراف المدينة الغربية في اتجاه جبال “وانا”، تاركين خلفهم قتلاهم وجرحاهم في في ميدان المعركة.

وكشفت الفرقة في بيان لها اليوم أن قواتها قد رصدت حالات فرار واسعة للمليشيا من مناطق متفرقة. وأضافت أن بعض قوات المليشيا التي شاركت في معركتي الأمس واليوم كانت قد فرت من محور كردفان خوفا من الموت، ثم أُجبرت على القتال في محور الفاشر، مما أدى إلى هلاكها جميعاً .

وأشارت الفرقة إلى أن المليشيا قامت في الفترة النهارية، بقصف متواصل على المدينة. مؤكدة في الوقت نفسه أن الأوضاع الآن مستقرة، والنضال مستمر حتى النصر.

وطمأنت المواطنين الشرفاء أن الفاشر في أيادٍ أمينة، داعية إياهم إلى الدعاء بالنصر المبين.كما تقدمت بالتعازي للشهداء الأبرار، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والعودة القريبة للمفقودين سالمين.

واكدت الفرقة السادسة مشاة أن “النصر آتٍ لا محالة”. وناشدت المواطنين عدم الالتفات للشائعات وأبواق إعلام المليشيا المضلل.

سونا