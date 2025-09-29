نجاح عملية إسقاط مظلي للجيش على مدينة الفاشر

سلاح الجو السوداني نجح، فجر اليوم الاثنين، في تنفيذ عملية إسقاط مظلي على الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر المُحاصرة، وذلك لأول مرة منذ ما يقارب خمسة أشهر. وجاءت هذه العملية بعد أن تمكنت القوات المسلحة، أمس، من تدمير منظومة دفاع جوي متطورة كانت مليشيا الدعم السريع المتمردة قد نصبتها، والتي شكلت عائقاً كبيراً أمام عمليات الإسقاط الجوي.

وكانت المليشيا قد نجحت في يونيو الماضي بإسقاط طائرة أنتينوف باستخدام هذه المنظومة، مما جعل طائرات الشحن العسكرية عرضة لنيرانها. وأفادت المصادر أن تدمير المنظومة أتاح الفرصة لتنفيذ عملية الإسقاط بنجاح كبير، حيث تم إيصال الإمدادات إلى الفرقة السادسة مشاة في الفاشر.

واستقبل مواطنو المدينة هذا الإنجاز بفرحة عارمة، حيث دوّت زغاريد النساء وهتافات التهليل والتكبير في الأحياء. وفي محاولة لقمع هذه الاحتفالات، شنت مليشيا الدعم السريع عمليات قصف عشوائي على الأحياء المدنية، إلا أن المواطنين واصلوا احتفالاتهم رغم ذلك، معبرين عن دعمهم للقوات المسلحة.

صحيفة السوداني