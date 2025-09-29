رأي ومقالات

البهلوان “احمد طه” مهمته تسطيح قضيتنا وتغبيشها والهبوط بها الي مستوي مناكفات

2025/09/29
احمد طه

🔴 احذروا :
البهلوان “احمد طه” مهمته تسطيح قضيتنا وتغبيشها والهبوط بها الي مستوي مناكفات ( اركان نقاش الجامعات) – وهو يعلم ان ما جري في بلادنا من محاولات هيمنة وإخضاع وتجريف ديمغرافي واستلاب مقدرات ، وتهديد مصر (اقوي دولة عصية علي الإخضاع للقوي المهيمنة ) من حدودها الجنوبية – يعلم ان كل هذا يحتاج محاور تناول مختلفة ونقاط نقاش اخري هو ليس بمقدوره ولن يستطيع فتحها او طرحها …

الطرق المستمر ( لن يسمكر ) مشهدا جديدا او قضية اخري غير ( الكرامة ) التي كلما تطرقها المطارق او تتعرض للنيران تزداد لمعانا وتبرز اكثر قوة ✊

Magdi Abdelazeez

