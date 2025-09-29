تشكيل آلية لمكافحة المتفلتين بمحلية الخرطوم

كشفت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة كمال عوض الكريم مصطفى عن تشكيل آلية لمكافحة المتفلتين أو بما يعرف (بتسعة طويلة) بمحاور جنوب الخرطوم بمشاركة جميع القوات الأمنية عبر ارتكازات ثابتة ودوريات متحركة.

وأكدت اللجنة استمرار مكافحة الظواهر السالبة والضبط الأمني بالأسواق الجنوبية مع قيام خطة منعية محكمة للقضاء على بؤر الجريمة، بجانب تواصل عمل الطوف الأمني المشترك لمكافحة التفلتات في جميع دوائر الاختصاص.

إلى ذلك وجهت اللجنة بقيام حملات لضبط الأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل المقيمين بصورة غير شرعية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالولاية.

وعلى صعيد منفصل شددت اللجنة على ضوابط نقل الأثاثات والعربات داخل المحلية والمعابر مع المحليات والولايات المجاورة وفقاً للإجراءات المتبعة والأذونات المعتمدة من الأجهزة الأمنية والقانونية.

فيما كشفت اللجنة عن ضبط عدد من المخالفات في نقل الأثاثات والمنقولات الأخرى حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحريز المنقولات لحين اكتمال الإجراءات.

إلى ذلك قررت اللجنة قيام طواف لأعضاء اللجنة على مناطق الهشاشة الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ميدانياً.

كما أوصت اللجنة بمتابعة إنفاذ القرار رقم (153) الصادر من السيد/ رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة فيما يتعلق بخروج القوات المقاتلة من الخرطوم.

سونا