الداخلية القطرية تلقي القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية

تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية القطرية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت إجراءات التدقيق عن بيانات مغايرة استخدمها للدخول إلى البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر منصة “إكس”، الجمعة الماضية، إنه بالتنسيق مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الدوحة، تم التحقق من هوية المتهم، وضبطه في اليوم نفسه وإحالته إلى النيابة العامة تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تسليمه، وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأضافت أن هذه العملية تؤكد كفاءة المنظومة الأمنية وتكامل أدوار إدارات وزارة الداخلية، كما تجسد متانة التعاون مع منظمة الإنتربول وجهات إنفاذ القانون في الدول الشقيقة والصديقة، في مواجهة الجريمة العابرة للحدود وحماية أمن المجتمع.

الشرق القطرية