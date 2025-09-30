«زوجي مش طبيعي».. سيدة أمام محكمة الأسرة!!

أقامت موظفة في بداية العقد الخامس من العمر أمام محكمة الأسرة دعوى خلع ضد زوجها، وقالت في أسباب دعواها أن زوجها يمنعها من إشعال الكهرباء في المنزل ترشيدا للاستهلاك.

وقفت الموظفة الأربعينية بعينين تملؤهما الحسرة، تحكي قصتها أمام القاضي، بعدما تحولت أحلامها البسيطة إلى كابوس انتهى بطلب الخلع قائلة: «تزوجت منذ 15 عاما تحملت فيهم ظروفه الصعبة، وكانت أمنيتى الوحيدة أن أمتلك جميع الأجهزة الكهربائية لتخفيف الأعباء لكوني سيدة عاملة واعود إلى منزلى في السادسة مساء من كل يوم».

وتابعت المدعية أمام محكمة الأسرة: «اشتريت مؤخرا غسالة أطباق بعد ما ادخرت ثمنها من راتبى وفوجئت بزوجى يواجهني بجملة صادمة (مليش علاقة بفاتورة الكهرباء)، وانهال على الغسالة بعصا حديدية مع أول فاتورة مرتفعة كاد أن يضيع حلمى وتسبب بطريقته في إحداث عطل بها، لذا قررت إنهاء حياتنا الزوجية لأن كل الأجهزة الكهربائية اللى مفروض يشتريها أنا اشتريتها من مرتبى إضافة إلى مشاركتي في مصاريف مدارس أولادنا، ورغم ذلك لم يشكرنى مرة واحدة».

وأنهت المدعية أمام محكمة الأسرة حديثها قائلة: «ده راجل مش طبيعى عايزنى أقعد في الضلمة»، ومع إصرار الموظفة على الخلع قضت المحكمة بقبول الدعوى وتطليقها طلقة بائنة خلعا.

المصري اليوم