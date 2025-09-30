تسليم واستلام مهام قيادة الفرقة الرابعة مشاة – فيديو

القوات المسلحة إرث عظيم وتاريخ تليد وتقاليد راسخة تعبر عن جيش عمره يزيد عن المائة عام ، فتبادل الأدوار من التعيين والترقيات والتنقلات و التقاعد تجسد أصالة التقاليد العسكرية ، وتعزز استمرارية العمل بروح الفريق وتكامل الأدوار في تطوير الاستعداد والكفاءة القتالية لحماية مكتسبات الوطن ومقدراته حسب الدستور .

جاءت مراسم تسليم واستلام مهام قيادة الفرقة الرابعة مشاة الأحد في أجواء عسكرية مهيبة تعكس قيم الانضباط وروح المسؤولية الوطنية، بنقل الخبرات وتعزيز روح التضامن والتكامل بين القيادات بين اللواء الركن محمد عثمان محمد القائد السابق للفرقة ، واللواء الركن إسماعيل الطيب حسين عباس القائد الجديد، وذلك بحضور ممثلي رئاسة القوات المسلحة وقادة التشكيلات والوحدات العسكرية المختلفة – الدمازين – ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥م – مراسل حربي/ علي عوض.

إعلام القوات المسلحة