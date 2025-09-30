رئيس هيئة المرافق والمؤسسات العامة يتفقد الإدارة العامة لتأمين النفط

في إطار جولاته التفقدية الميدانية للإدارات التابعة لهيئة التدريب للوقوف علي الآداء وسير العمل وتلمس المعوقات وبحث سبل تذليلها في هذا السياق تفقد الفريق شرطة حقوقي/ سامي الصديق دفع الله رئيس هيئة المرافق والمؤسسات العامة الإدارة العامة لتأمين منشآت النفط عقب تسلمه مهام الهيئة وكان في إستقباله اللواء شرطة/ محمد إدريس صديق مدير الإدارة ومدراء الدوائر وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أشاد رئيس الهيئة بإنتشار القوات وإنضباطها وإسنادها للعملية الأمنية و تأمين ولاية الخرطوم من خلال المشاركة في الإرتكازات والأطواف الليلية بالتنسيق مع شرطة الولاية حاثا القوة على تكثيف العمليات التأمينية ورفع الحس الأمنى وتجويد الآداء وضرورة تقديم العون والمسانده للمواطنين والمساهمة في جهود تطبيع الحياة المدنية وعودة المواطنين الي ديارهم وحياتهم الطبيعية آمنين مطمئنين ينعمون بالأمن والطمأنينة والاستقرار.

المكتب الصحفي للشرطة