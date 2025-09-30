الشرطة: التوسع في نشر كاميرات المراقبة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ الأطواف المشتركة

تراس الفريق شرطة حقوقي د/ سراج الدين منصور خالد مدير شرطة ولاية الخرطوم إجتماع هيئة هئية قيادة شرطة ولاية الخرطوم صباح الاثنين بحضور مدراء الدوائر والإدارات.

وأشاد الفريق سراج بقوات الشرطة بمختلف إداراتها ووحداتها ومشاركتها في معركة الكرامة الوطنية جنبا الي جنب مع القوات المسلحة والأجهزة النظامية المساندة لها ذودا عن حياض الوطن مثمنا جهود القادة الذين تولوا قيادة شرطة الولاية إبان فترة تمرد المليشيا الإرهابية وحافظوا علي الأمن والإستقرار في ظل الظروف الإستثنائية التي مرت بها الولاية آنذاك

وكشف مدير شرطة ولاية الخرطوم أن خطته تستند علي العمل الجماعي وروح الفريق لازكاء روح التنافس بهدف تطوير وترقية بيئة العمل بشرطة الولاية

مؤمنا علي أهمية الإحاطة بالقوات من أجل حفظ الحقوق والواجبات مؤكدا علي أهمية الإهتمام بالشهداء ومصابي معركة الكرامة الوطنية مشددا علي ضرورة التوسع في نشر كاميرات المراقبة و التنسيق مع الأجهزة الأمنية لعمل الكردونات والأطواف المشتركة التي أثبتت نجاعتها في إسناد وتحقيق العملية الأمنية وضرورة الإستفادة من الإمكانيات التي وفرتها لجنة فرض وبسط هيبة الدولة موجها الخدمات الإجتماعية بالإهتمام بالجوانب الإجتماعية والخدمية للقوات.

المكتب الصحفي للشرطة