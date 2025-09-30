سياسية
نفرة المجهود الحربي بالشمالية تستعرض التقارير الدورية
عقدت اللجنة العليا لدعم نفرة المجهود الحربي بالولاية الشمالية اجتماعها التاسع بدنقلا برئاسة الأستاذ أمير حسن البشير مدير عام وزارة المالية.
واستعرض الاجتماع التقارير الدورية للجان المتخصصة، حيث أوضح مقرر اللجنة اللواء امن (م) أحمد أبوزيد أن الاجتماع اطمأن على سير تدفق الموارد العينية والمالية التي جُمعت خلال النفرات بالمحليات.
وثمّن أبوزيد تلاحم مجتمع الولاية وتفاعله الكبير مع مبادرات الدعم، مؤكداً أن هذه المساهمات تجسد روح المسؤولية الوطنية وتبعث رسائل قوية بالمساندة والوفاء لأبطال القوات المسلحة والقوات المساندة لها في ميادين القتال.
كما دعا إلى مواصلة الجهود وتعزيز روح البذل والعطاء، مشيراً إلى أن وقفة مواطني الولاية تشكل سنداً حقيقياً لمعركة الكرامة ودعامة أساسية لصمود القوات المسلحة في مواجهة التحديات والمؤامرات.
