تدخلات صحية وتغذوية من منظمة كير الأمريكية بالكاملين

استقبل المدير التنفيذي لمحلية الكاملين الأستاذ مصطفى إبراهيم مصطفى بمكتبه صباح الاثنين وفداً من منظمة كير الأمريكية إحدى المنظمات العالمية العاملة في المجال الصحي بولاية الجزيرة.

حيث أكد الدكتور صفي الدين أبكر رئيس الوفد أن زيارتهم للمحلية تستهدف تنفيذ تدخلات متكاملة في الصحة والتغذية في 3 مراكز صحية بالمحلية وتشمل الخدمات المقدمة بالمراكز المختارة التأهيل الهندسي والأثاثات والأدوات المكتبية ورفع قدرات الكوادر العاملة .

كما ستقوم المنظمة بإنشاء مراكز استقرار بمستشفى الكاملين التعليمي لأغراض تدريب الكوادر الطبية لإكتشاف أمراض سوء التغذية وكيفية التعامل معها.