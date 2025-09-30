نوارة أبومحمد تلتقي ناظر عموم الضباينة بولاية القضارف

التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، بمكتبها الاثنين ناظر عموم الضباينة بولاية القضارف الناظر عوض الكريم محمود محمد زايد.

وأوضح ناظر الضباينة في تصريح صحفي أن اللقاء بحث هموم وقضايا النظارة خاصة فيما يتعلق بالمسارات الرعوية والغابات.

وأشار سيادته إلى تكوين مجالس للمساعي الحميدة لكل شرق السودان لتعزيز الصلح المجتمعي والتعايش السلمي وقبول الآخر من أجل وحدة الصف الوطني.

وأكد الناظر عوض الكريم وقوف النظارة خلف الدولة ودعمها للقوات المسلحة في معركة الكرامة مهنئاً بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في إقليم كردفان.

ولفت إلى أن عضو مجلس السيادة بشرت بقرب حل قضية مياه القضارف التي ظلت تعاني منها الولاية خلال الفترة الماضية.