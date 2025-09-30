مفوضية العون الإنساني بسنار تبحث مع منظمة الهجرة الدولية التدخل في (5) مستشفيات بولاية سنار

رحب وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار الاثنين بمنظمة الهجرة الدولية وتدخلاتها الكبيرة بولاية سنار، مؤكداً أن وزارة الصحة ستكون خير معين لتنفيذ مشروع المنظمة الذي يستهدف خمسة مستشفيات بولاية سنار، مؤكداً أن ولاية سنار استفادت من تدخلات منظمة الهجرة الدولية.

فيما أكد مدير التخطيط والتعاون الفني بمفوضية العون الإنساني آدم إبراهيم أن المشروع ممول من البنك الأفريقي للتنمية، يستهدف سلامة المياه والإصحاح البيئي والتعليم الفني، لافتاً إلى أن المشروع يغطي أربع ولايات هي سنار والجزيرة ونهر النيل والنيل الأبيض، مبيناً أن الزيارات الإشرافية لكل ولاية تستمر لمدة أسبوع لإكمال الدراسة ومن ثم بداية العمل، كاشفاً أن المشروع تنموي في المقام الأول.

من جهته، ثمن مفوض العون الإنساني بولاية سنار محمد عبد الفتاح بادي التدخلات الكبيرة لمنظمة الهجرة الدولية، وخاصة أثناء فترة الحرب، مؤكداً أن كل المسوحات التي يتم تنفيذها تتم مشاركتها عبر المفوضية الاتحادية، مؤكداً متانة التنسيق بين وزارة الصحة ومفوضية العون الإنساني بولاية سنار، مشيداً باختيارات وزارة الصحة لأكثر المستشفيات التي تعرضت للتخريب وتغطي كثافة سكانية كبيرة، مؤكداً أنه رغم جهود الحكومة والمجتمعات تظل الحاجة كبيرة، مقدماً صوت شكر لمفوضية العون الإنساني بقيادة د. سلوى آدم بنية.

فيما أبان مدير المنح بمنظمة الهجرة الدولية تريفور مارتن ويلين أن المنظمة تنفذ عدداً من المشاريع بولاية سنار، مؤكداً أهمية المشروع الذي يستهدف خمسة مستشفيات بالولاية، وقال لأهمية المشروع جاء بنفسه للوقوف عليه، مشيداً بالتنسيق على المستوى المحلي والاتحادي، مؤكداً أنه نموذج يعتز به.