السودان يحتفل باليوم العالمي للقلب

احتفل المركز القومي للقلب بالسودان باليوم العالمي للقلب بمدينة مروي الطبية تحت شعار (لاتفوت نبضة) والذي يأتي في 29 سبتمبر من كل عام و يهدف للتوعية بأمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية منها.

وتعهدت المدير العام لمدينة مروي الطبية الدكتورة منا محمد سليمان برعاية مرضى القلب والبرامج الداعمة لهم وأكدت خلال مخاطبتها الفعالية ان الاحتفال دليل تعافي القلب بالمدينة الطبية.

من جانبه كشف مدير مركز الضمان للقلب البروفيسور النمير جبريل إبراهيم عن اقامة (1200) عملية جراحية برغم ظروف الحرب بالسودان وحيا الجهود الجبارة المبذولة لخدمة مرضى القلب. وشدد على الاهتمام بالرياضة والتغذية الصحيحة والابتعاد عن التدخين لتقليل الإصابة.

من ناحيته قال مدير المركز القومي للقلب البروفيسور صلاح الباشا ان خدمة مرضى القلب واجب وطني تحتمه ظروف الوطن الاستثنائية. وثمن جهود الجراحين السودانيين في مجابهة التحديات الماثلة. وقال ان مدينة مروي الطبية هي الوجهة الطبية والمدينة المرجعية للمرضى بالسودان.