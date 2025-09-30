اجتماع مشترك بين وزارة الصحة بالقضارف واليونسيف لبحث التوسعة في التدخلات الصحية وتنفيذ مشروع “شير”

استعرضت وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف، الاثنين، في إجتماع مشترك مع منظمة اليونسيف برئاسة د. علي السيد مسؤول الصحة بالمنظمة، مجمل الأنشطة والتدخلات الجارية بالولاية وإمكانية زيادتها وفقاً للحوجة الماسة، مع التركيز على توسيع السعة التخزينية لبرامج التغذية وتوفير مبردات حفظ اللقاح.

وتناول الاجتماع التحديات والمشاكل التي تواجه تنفيذ بعض الأنشطة وسبل إيجاد المعالجات المناسبة لها، بجانب مناقشة الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع “شير” الذي يستهدف (25) مركزاً صحياً بمحلية وسط القضارف.

من جانبه ثمّن د. أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية الوزير المكلف، جهود منظمة اليونسيف وتدخلاتها المتعددة، خاصة في دعم الإستجابة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة.

وأكد أهمية تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تعزيز وبناء النظام الصحي بالولاية، داعياً إلى زيادة التدخلات في خدمات الإصحاح البيئي وتوفير الإمداد الدوائي، على أن يتم تحديد الأولويات استناداً إلى الخارطة الصحية والحوجة الفعلية للخدمات.