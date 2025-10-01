سلمى عبد الجبار تخاطب ملتقى اتحاد المرأة السودانية بدنقلا

أكدت عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار المبارك، اهتمام الدولة ودعمها لكافة قضايا المرأة السودانية، مشيرة إلى دورها الريادي في المجتمع ودعم القضايا الوطنية، ومسيرة البناء، مشددة على أهمية الاهتمام بأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في معركة الكرامة ورعاية أبنائهم.

ونوهت لدى مخاطبتها بمدينة دنقلا حاضرة الولاية الشمالية الملتقى الذي نظمه الاتحاد العام للمرأة السودانية لرئيسات الاتحاد بالولايات تحت شعار “نعين على التحرير ونقود التعمير” إلى دور الولايات خلال الفترة المقبلة لدعم وتعزيز التنمية ودعائم السلام والاستقرار وإرساء البرامج الثقافية، بجانب الاستفادة من الثروات التي تذخر بها الولايات لتحقيق الأمن والاستقرار وإحداث التنمية المنشودة.

وأشارت عضو السيادي د. سلمي إلى أن الشعب السوداني يتطلع إلى إنهاء التمرد وتحرير البلاد من دنس المليشيا المتمردة وداعميها، وأن يحتفل بذكرى الاستقلال القادم والبلاد تعيش في أمن واستقرار.