شرطة محلية جبل أولياء تبسط الامن والطمأنينة من خلال حملة امنية نوعية

2025/09/30
مواصلة لجهود شرطة محلية جبل اولياء لحفظ الأمن وإزالة الظواهر السالبة نفذت شرطة المحلية حملة امنية كبري استهدفت بها اختصاص قسم شرطة حي النصر منطقة انقولا بقيادة المقدم شرطة/ فتحي الطاهر وقد أسفرت نتائجها عن اتخاذ اجراءات بلاغ بالرقم( 624 )تحت المادة (100) إجراءات المعروضات فيه عبارة مراوخ، اطارات سيارة ، مبرد، أبواب صينية . كذلك تم إحضار معروضات البلاغ بالرقم (1805) تحت احكام المادة( 175/139) ، عبارة عن سلاح كلاشنكوف يذكر أن الحملة حققت اهدافها المطلوبة في بسط الامن وتحقيق الاستقرار وفرض هيبة الدولة .

