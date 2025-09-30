سياسية
شرطة محلية جبل أولياء تبسط الامن والطمأنينة من خلال حملة امنية نوعية
مواصلة لجهود شرطة محلية جبل اولياء لحفظ الأمن وإزالة الظواهر السالبة نفذت شرطة المحلية حملة امنية كبري استهدفت بها اختصاص قسم شرطة حي النصر منطقة انقولا بقيادة المقدم شرطة/ فتحي الطاهر وقد أسفرت نتائجها عن اتخاذ اجراءات بلاغ بالرقم( 624 )تحت المادة (100) إجراءات المعروضات فيه عبارة مراوخ، اطارات سيارة ، مبرد، أبواب صينية . كذلك تم إحضار معروضات البلاغ بالرقم (1805) تحت احكام المادة( 175/139) ، عبارة عن سلاح كلاشنكوف يذكر أن الحملة حققت اهدافها المطلوبة في بسط الامن وتحقيق الاستقرار وفرض هيبة الدولة .