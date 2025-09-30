وزير الشؤون الدينية يناقش مع وزير الحج والعمرة السعودي سبل تنظيم شؤون الحجاج السودانيين

التقى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشير هارون، وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك بمكتبه في مدينة جدة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية.

نقل وزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى الدكتور الربيعة تحيات وتهاني رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، كما قدم تعازي السودان في وفاة سماحة مفتي المملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

حضر اللقاء كل من الدكتور عبد العزيز الصادق، الملحق الإداري لبعثة الحج والعمرة السودانية بالمملكة، ونائب القنصل علم الدين إدريس، نيابة عن القنصل العام السفير كمال علي عثمان.

تناول اللقاء سبل تنظيم شؤون الحجاج السودانيين القادمين لأداء مناسك الحج هذا العام، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات والتسهيلات، من بينها حجز مخيمات الحجاج واختيار الباقات في المشاعر المقدسة.

أكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية نقل تجربة وزارة الحج والعمرة السعودية، التي شهدت تطورًا كبيرًا استنادًا إلى رؤية المملكة 2030، إلى السودان، بما يعزز كفاءة أداء بعثة الحج السودانية في المستقبل.

كشف الوزير في تصريح صحفي عن تلقيه تعهدات من الوزير الربيعة بتقديم تسهيلات خاصة لحجاج السودان، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلى جانب تيسير مهام بعثة الحج والعمرة السودانية داخل المملكة.

كما تم الاتفاق على رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين، بما يخدم راحة الحجاج ويضمن انسيابية وسلاسة إجراءاتهم.

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشير هارون، عن بشريات تتعلق بتخفيض تكلفة أداء شعيرة العمرة وزيادة الحصة المخصصة للسودان، في خطوة من شأنها تسهيل أداء المناسك أمام السودانيين وتمكينهم من زيارة المشاعر المقدسة بيسر وسلاسة.

أشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين السودان والمملكة، تهدف إلى ضبط أسعار خدمات العمرة ومحاربة المضاربات التي ترفع التكاليف على المعتمرين، مبينًا أن الحصة التي تم الاتفاق عليها تبلغ 17 ألف حاج، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن يستعيد السودان حصته السابقة التي تجاوزت في بعض المواسم 32 ألف حاج.

أكد أن معالي الدكتور توفيق الربيعة أبدى اهتمامه بمقترح الحكومة السودانية بإنشاء مدينة للحجاج في سواكن، لكون السودان يمثل معبرًا رئيسيًا لحجاج دول غرب إفريقيا.

أعرب وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن بالغ شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية، وللتعاون الكبير الذي وجده من وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، معتبرًا ذلك انعكاسًا لعمق وأصالة العلاقات التاريخية والمتينة بين الشعبين الشقيقين .

سونا