يورغن كلوب: في 25 عاماً ذهبت إلى السينما 4 مرات فقط

لا ينوي يورغن كلوب، المدير الفني السابق لفريقي ليفربول الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني، العودة إلى التدريب مرة أخرى، لكنه لم يستبعد ذلك تماماً. وعندما سئل عما إذا كان متأكداً من أنه لن يعود للتدريب مجدداً، أجاب: هذا ما أعتقده، لكنكم لا تعلمون، عمري 58 عاماً، إذا بدأت مجدداً في سن الـ65، فسيقول الجميع لقد قلت إنك لن تفعل ذلك مرة أخرى. وأوضح كلوب أنه سعيد بحصوله على المزيد من وقت الفراغ، حيث قال:

خلال ما يقرب من 25 عاماً، حضرت حفل زفاف مرتين، أحدهما كان لي والآخر قبل شهرين، وخلال 25 عاماً ذهبت إلى السينما أربع مرات، جميعها في الأسابيع الثمانية الماضية، من الجميل الآن أن أتمكن من القيام بذلك، زرت العديد من البلدان المختلفة وأنا مدرب، ولم أر منها شيئاً، فقط الفندق، أو ملعب المباراة، أو ملعب التدريب، لا شيء آخر، أما الآن فيمكنني الذهاب في إجازة وأنا من يقرر متى أقوم بذلك.وبعد رحيله عن ليفربول بنهاية موسم 2023 – 2024، أخذ كلوب استراحة قبل أن يتم تعيينه، يناير الماضي، رئيساً عالمياً لكرة القدم في ريد بول، ومسؤولاً عن الفرق التي تحمل علامة شركة مشروبات الطاقة حول العالم.

ورغم فوزه بلقبين في الدوري الألماني مع دورتموند، وكذلك حصوله على دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، فإن كلوب أبدى اندهاشه من الشهرة الواسعة التي يحظى بها بصفته مدرباً، مشيراً إلى خسارته ثلاث مباريات نهائية في دوري أبطال أوروبا، واحدة مع دورتموند واثنتين مع ليفربول.

صحيفة البيان