جرائم وحوادث
محكمة جنايات دنقلا تصدر أحكاماً بالسجن المؤبد على متعاونين مع المليشيا المتمردة
أصدرت محكمة جنايات دنقلا برئاسة مولانا محمد علي الشيخ حكمها في البلاغ رقم (2926) بتاريخ 3 يونيو 2025م، بإدانة (9) متهمين بالتعاون مع العدو تحت المواد (26/50/51) من القانون الجنائي.
وكانت القوات المشتركة السودانية الليبية قد ألقت القبض على المتهمين مطلع هذا العام بعد فرارهم من الخرطوم إلى المثلث، حيث خضعوا للتحقيق بدنقلا قبل إحالتهم إلى المحكمة.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على المدانين، مؤكدة أن الحكم يمثل رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، مشددة على أن الأجهزة النظامية ستظل بالمرصاد لحماية البلاد واستقرارها.
سونا