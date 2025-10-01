محكمة جنايات دنقلا تصدر أحكاماً بالسجن المؤبد على متعاونين مع المليشيا المتمردة

أصدرت محكمة جنايات دنقلا برئاسة مولانا محمد علي الشيخ حكمها في البلاغ رقم (2926) بتاريخ 3 يونيو 2025م، بإدانة (9) متهمين بالتعاون مع العدو تحت المواد (26/50/51) من القانون الجنائي.

وكانت القوات المشتركة السودانية الليبية قد ألقت القبض على المتهمين مطلع هذا العام بعد فرارهم من الخرطوم إلى المثلث، حيث خضعوا للتحقيق بدنقلا قبل إحالتهم إلى المحكمة.