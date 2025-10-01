وزارة الصحة بالقضارف تؤكد أهمية تجديد الخارطة الصحية بالولاية

أكد د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف على ضرورة تجديد الخارطة الصحية للخدمات بالولاية بما يتسق مع الأولويات والحوجة الفعلية للمجتمع.

جاء ذلك لدى ترؤسه الثلاثاء بمكتبه الاجتماع الدوري للإدارات العامة بالوزارة، الذي خصص لمناقشة المسودة الأولية لمسح الخارطة الصحية المنفذة بواسطة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، بغرض تعزيز التنسيق بين الإدارات الصحية الاجتماعية وتحقيق الفائدة المرجوة من عملية المسح في استكمال الخدمات ومعالجة التحديات القائمة.

وأشار الوزير إلى أن الخارطة الصحية ستسهم في وضع حلول عملية لاحتياجات المجتمع في الخدمات، وإدراج التدخلات اللازمة للحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير رؤية موحدة للمشاكل الصحية، مثمناً في الوقت ذاته مجهودات الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية في إنجاز المسح منوهاً لأهمية الاستفادة من الملاحظات الفنية المطروحة.