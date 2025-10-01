بلغت الإيرادات الضريبية نسبة 113%.. مجلس وزراء حكومة البحر الأحمر يناقش الأداء المالي

ترأس والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود الثلاثاء اجتماع مجلس حكومة الولاية بمدينة بورتسودان، بحضور أمين عام الحكومة، ومدراء عموم الوزارات، والمديرين التنفيذيين بالمحليات، والجهات ذت الصلة.

وقال أحمد أبو فاطمة، مدير إدارة التحصيل الموحد بوزارة المالية بولاية البحر الأحمر، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الأداء المالي للفترة من يناير إلى 30 أغسطس، حيث جاءت ملامح الأداء المالي مرضية، إذ بلغ أداء الموارد المالية نسبة 107%، وشمل ذلك الإيرادات المالية والضرائب، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نسبة 113%. كما سجلت الوزارات والمحليات نسب أداء عالية تفوق 100%.

وقد تم عرض هذه الإيرادات ومناقشتها من قبل مجلس وزراء الولاية، الذين أشادوا بالمواعين الإيرادية التي حققت نسبًا عالية .