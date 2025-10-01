تنفيذي كوستي يقف على مناسيب النيل بمنطقة الحداحيد بحي الشاطئ

وقف الأستاذ هشام الشيخ حسن المدير التنفيذي لمحلية كوستي بولاية النيل الأبيض رئيس لجنة الطوارئ بالمحلية الثلاثاء على الزيادة المضطردة لمناسيب النيل الأبيض بمنطقة الحداحيد (منطقة الحدادة) بحي الشاطئ بكوستي وكذلك مضارب المياه بهذه المنطقة، وذلك برفقة الرائد شرطة مهندس مي سيد أحمد مدير إدارة الدفاع المدني بمحلية كوستي.

واطمأن المدير التنفيذي لكوستي على الأوضاع جراء الزيادة المضطردة لمناسيب النيل بهذه المنطقة وذلك وفقاً للبلاغات التي تم رصدها في المناسيب العليا للنيل الأبيض مما يتطلب الحيطة والحذر وعمل التدخلات الاحترازية اللازمة والعاجلة لمجابهة أي طارئ قد يحدث من خلال عمل التروس والسدود الترابية الواقية من قبل إدارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالمحلية وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمساحات الزراعية.

وناشد هشام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية بضرورة توفير الآليات الهندسية والمعينات اللازمة من شيكارات وجولات فارغة.

كما ناشد سيادته المواطنين بالمتابعة الجيدة والمستمرة لمناسيب المياه والعمل على رفع البلاغات بصورة عاجلة إلى سلطات المحلية وشرطة الدفاع المدني بالولاية .