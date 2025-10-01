حاكم النيل الأزرق يقف ميدانياً على تصريف المياه بخزان الرصيرص

قام الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم يرافقه عدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية وأعضاء لجنة الأمن والأمين العام لحكومة الإقليم والمدير العام لهيئة مياه الإقليم بزيارة ميدانية الثلاثاء لبحيرة خزان الرصيرص.

وكان في استقبالهم بجسر الخزان المهندس عبد الله عبد الرحمن أحمد مدير خزان الرصيرص وعدد من المهندسين العاملين بالخزان.

حيث وقف الحاكم والوفد المرافق له على موقف تصريف مياه بحيرة الخزان بعد الزيادة التي شهدتها واردات مياه النيل الأزرق على بحيرة الخزان.

وفي تصريح لـ(سونا) أكد حاكم الإقليم أن الزيارة تأتي للوقوف على موقف تصريف المياه بالخزان عقب الارتفاع المفاجئ في مناسيب المياه الأمر الذي أحدث أضراراً مادية بعدد من المناطق بالإقليم، ودعا إلى ضرورة العمل على إحكام حلقات التنسيق والاتفاق تفادياً لمخاطر الفيضانات وتأميناً للمصالح المشتركة بين شعوب المنطقة، وأعرب عن تقديره لمواقف المهندسين والعاملين بخزان الرصيرص وصادق تضحياتهم في سبيل تقليل مخاطر الفيضانات.

ووجه المواطنين القاطنين حول ضفاف النيل الأزرق بضرورة الأخذ بالحيطة والحذر واليقظة لتفادي مخاطر ارتفاع مناسيب المياه والفيضانات خلال المرحلة القادمة.

من جانبه أوضح المهندس عبد الله عبد الرحمن أحمد مدير الخزان أن الأيام السابقة شهدت وصول كميات كبيرة من مياه النيل الأزرق بصورة تجاوزت المعدل الطبيعي بلغت أكثر من (750) مليون متر مكعب من المياه لليوم الواحد .