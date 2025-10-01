نوارة تلتقي رئيس المحكمة الدستورية

التقت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، الثلاثاء، مولانا دكتور وهبي محمد مختار، رئيس المحكمة الدستورية.

وقال رئيس المحكمة الدستورية في تصريح صحفي إن اللقاء كان مثمراً تناول جملة من القضايا والمسائل المتعلقة بعمل ومهام المحكمة الدستورية، بجانب دستور السودان والوثيقة الدستورية.

وأضاف د. وهبي أنه تلقى موجهات من عضو السيادي يتعلق بأهمية وجود دستور دائم للسودان يتفق عليه الجميع ويضمن كفالة حقوق وحرية المواطنين، وقال ” ستجد هذه الموجهات العناية والاهتمام لدفع وتعزيز العمل خلال الفترة المقبلة”.