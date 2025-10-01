رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس يلتقي وفد الشركة المصرية السودانية بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

التقى رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، وفداً من الشركة المصرية السودانية، الراعية لملتقى أصحاب العمل السودانيين والمصريين سابقاً، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة، إلى جانب مناقشة فرص تنفيذ مشروعات استراتيجية تعود بالنفع على البلدين.

وحضر اللقاء وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، وسفير السودان لدى جمهورية مصر العربية السفير عماد عدوي، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السودانية نصر الدين حسن، ومدير قطاع تطوير الأعمال بالشركة منجد إبراهيم يوسف.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الشراكات الاقتصادية مع دول الجوار، خاصة جمهورية مصر العربية التي تربطها بالسودان علاقات استراتيجية وتاريخية وثيقة.

سونا