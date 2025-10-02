عدم التعدي الجائر على محمية الدندر.. وزير الداخلية يلتقى نائب مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة

وأوضحت دكتورة منى للمكتب الصحفى للشرطة أن اللقاء بحث تعزيز الأمن الغذائى وحماية المجتمعات وحماية محمية الدندر بجانب التطرق لسير المشروع والدعم اللازم الذى تقدمه وزارة الداخلية لإنجاح المشروع بما يساعد المجتمعات الموجودة داخل وخارج محمية الدندر على إيجاد سبل كسب العيش وعدم التعدي الجائر على المحمية والموارد ، مشيدة باهتمام وزارة الداخلية ودعمها للمشروع الذى يهدف للمحافظة على البيئة.

المكتب الصحفي للشرطة