وزير الدفاع: هذا الوطن العظيم الذي لا نملك وطناً غيره

خاطب الفريق ركن / حسن داؤود كبرون وزير الدفاع ورئيس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم حشد القوات النظامية والقوات المساندة لها في معركة الكرامة المشارك في الحملة الكبرى لمكافحة نواقل الأمراض وإصحاح البيئة من أمام مباني محلية الخرطوم بالعمارات بحضور الاستاذ / أحمد عثمان حمزة والي الولاية والفريق شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة نائب المدير العام – المفتش العام والفريق شرطة / عثمان عطا مدير عام قوات الدفاع المدني و الفريق شرطة حقوقي / عبدالفتاح عثمان رئيس هيئة التوجيه والخدمات الى جانب قيادات العمل التنفيذي واعضاء حكومة الولاية والاعلاميين ورموز المجتمع المدني

وزير الدفاع توجه بالتحية للقوات النظامية والقوات المساندة لها في معركة الكرامة وترحم على أرواح الشهداء الأبرار مشيراً في كلمته الى ان القوات النظامية لا تخوض معركتها بفوهات البنادق في ساحات القتال فقط بل لديها معركة أكبر بالاسهام الفعال في الإعمار واستعادة الحياة المدنية والاستقرار ليدرك الجميع ان الشعب السوداني وقواته النظامية و قياداته يبذلون الغالي والنفيس من اجل هذا الوطن العظيم الذي لا نملك وطناً غيره

ولدى مخاطبته الحشد أشاد والي ولاية الخرطوم بالقوات النظامية و المقاومة الشعبية مثمناً أهمية هذه الحملات والمبادرات في تهيئة البيئة المناسبة لعودة مواطني ولاية الخرطوم بجانب ما تبذله لجنة ضبط الامن وفرض هيبة الدولة بلجانها الفرعية في الغرفة المركزية وجمع المركبات وازالة العشوائيات وضبط الوجود الاجنبي واخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح