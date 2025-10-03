مدني.. توقيف عدد من المتهمين والمتفلتين وضبط مخدرات ودرجات نارية بدون لوحات

نفذت قوة الطوف المشترك المكونه من (القوات المسلحة، الشرطة، المخابرات العامة) نفذت حملات نهاريه إستهدفت إزالة الظواهر السالبه بالأسواق والمواقف العامة وعدد من أحياء وسط المدينه عقبها طوف ليلي وتمشيط لقطاعات مدني شرق وغرب وشرق النيل، نجحت من خلالها القوة من توقيف عدد كبير من المتهمين والمتفلتين معتادي الإجرام وضبط كميات مقدرة من المخدرات بجانب ضبط عدد كبير من الدرجات النارية بدون لوحات أيضا.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن القوة إتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعروضات والمضبوطات بدوائر الإختصاص (قسم شرطة مدني وسط، إدارة مكافحة المخدرات، قسم شرطة شرق النيل