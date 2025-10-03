حاكم النيل الأزرق يؤكد أهمية التخطيط والتحليل الاستراتيجي لمجابهة التحديات

أكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم أهمية التخطيط والتحليل الاستراتيجي للراهن السياسي، وذلك لمجابهة التحديات الماثلة التي تواجه مسيرة الاستقرار والنهضة التنموية المنشودة بالإقليم.

جاء ذلك لدى مخاطبته الخميس بالقاعة الكبرى بالمجلس التشريعي الفعاليات الافتتاحية لمحاضرة التخطيط والتحليل الاستراتيجي التي يقدمها الخبير الوطني اللواء أمن دكتور معتصم عبد القادر الحسن، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية وأعضاء لجنة الأمن والأمين العام للحكومة ولفيف من قادة الخدمة المدنية وقادة المؤسسات الاقتصادية ومديري مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العلمية والأكاديمية بالإقليم.

وتجيء المحاضرة ضمن برنامج المحاضرات والدورات التدريبية التي يقدمها الخبير الوطني الاستراتيجي الأمني اللواء أمن دكتور معتصم عبد القادر الحسن للعاملين بالخدمة المدنية ومنسوبي الأجهزة النظامية بالإقليم.

وعضد الحاكم على أهمية البرامج التدريبية في المجالات الأمنية والاستراتيجية في ظل المتغيرات الماثلة على المستوى الداخلي والإقليمي، ووجه بضرورة العمل على تعميم برنامج المحاضرات التدريبية لتغطي كافة القطاعات بالإقليم، وأعلن الحاكم التزام حكومة الإقليم بتوفير الظروف الملائمة لإنجاح برنامج المحاضرات والبرامج التدريبية المختلفة.