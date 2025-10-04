سياسية
وزير البنى التحتية بنهر النيل يتفقد التروس بمحليتي الدامر وعطبرة
تفقد المهندس سمير سعيد عبد الله وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية نهر النيل رئيس غرفة الطوارئ، يرافقه عدد من المسؤولين، الحمايات والتروس بكل من محليتي الدامر وعطبرة .
واطمأنوا على الحمايات في مواقع الهشاشة وتقوية التروس على ضفاف النيل تحسباً لارتفاع مناسيب النيل، مشيداً بمجهودات قوات الدفاع المدني في متابعة مناسيب النيل والأتبراوي.
وأثنى على جاهزيتهم للبقاء في التدخل السريع لأي طارئ، داعياً لتضافر الجهود حتى يمر فصل الخريف والفيضان بسلام.
سونا