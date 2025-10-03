هل كانت ثورة ملونة ام كانت وهم الواهمين؟

يدور لغط عن هل كانت ابريل ثورة ملونة. لم اجد الوقت او المزاج الكافي للتعليق. ادناه ملخص اولي.

+ استعمل هنا ثورة بالمعني المجازي اليومي. فهي انتفاضة وليست ثورة بالمعني السوسيولوجي للثورة.

+ اولا من المهم تأكيد حقيقة ان الثورة قادها سودانيون انقياء، أوفياء، صادقون وابطال من الشابات والشباب الذين لا علاقة لهم بتبعية لأي جهة سوي مبادئهم وحلمهم بسودان اجمل بغض النظر عن حدود علاقتهم بالخارج سواء ان كانت علاقة صفرية ام اكثر. ليست كل العلاقات بالخارج مشبوهة او مرفوضة فمنها المفيد الحميد ومنها الضار ومنها العميلة.

+ لا شك في ان الخارج لعب دورا مهما في اسقاط نظام البشير عبر آليتين.

= الآلية الاولي كانت رعاية وتبني المقاومة المدنية والعسكرية بتوفير الدعم المالي والسياسي وتمويل الأنشطة ومنظمات المجتمع المدني التابعة لهذه المعارضة.

= الآلية الثانية والاهم تمثلت في توفير الخارج للحماية للمعارضة من عسف نظام البشير بغل يده وتقييد قدراته علي العنف بها. لا شك ان هذه الحماية بغل يد النظام لم تكن كاملة ولكن وجود ضحايا للنظام لا ينفي الأهمية البالغة لهذه الحماية. ولولا هذه الحماية لدهس النظام كل اعدائه بالعنف المفرط علي منوال عنف سنواته الاولي.

+ اذكر الآليتين أعلاه فقط كحقائق تاريخية مهمة واتجنب اطلاق احكام سياسية او أخلاقية عليها. ربما اعود لهذه النقطة في المستقبل وقد لا اعود.

+ بعد سقوط نظام البشير لعب الخارج دورا كبيرا وحاسما في هندسة الفترة الانتقالية بما في ذلك تحديد المجموعات المسموح لها بالمشاركة في صنع القرار والمجموعات واجبة الابعاد. كما حدد الخارج طبيعة السياست الاقتصادية والخارجية لدرجة اصبح من الممكن وصفها بأنها ثورة مختطفة ما اتاح للخارج التمكن من التأثير علي القرارات والتوجه العام كمعادل لتهميش المجموعات التي كان لها القدح المعلي في التضحيات والمقاومة ضد النظام السابق وبالذات المجموعات الشبابية واليسارية. وحتي لو كانت السياسيات المعينة قد اتت عبر مبادرة داخلية كما كان حال السياسة الاقتصادية الا ان دعم الخارج لعب دورا هاما وحاسما في تغليبها علي رؤي بديلة كانت مطروحة وتتمتع بشعبية واسعة.

+ يترتب على ما ذكر أعلاه انه من الصعب وصفها بانها ثورة ملونة. ولكن يمكن لمن شاء وصفها بالملونة بعد ان يقدم بحثا عميقا ويأتي بحجته وسنكون من السامعين.

+ ولكن أيضا لا يمكن الذهول عن الدور الهام الذي لعبه الخارج في نجاح إسقاط النظام. وكما ذكرت أعلاه اقول قولي هذا كحقيقة تاريخية ولا اصدر حكما قيميا لانني لا اود الان صرف الزمن اللازم لتقعيد حكم قيمي متاح.

+ اختم بالتأكيد علي وطنية وشجاعة الغالبية العظمي من منتجي الثورة. ولكن لا يمكن القفذ علي دور الخارج في تسهيل مهمة إسقاط نظام البشير ودوره في افشال الثورة واختطافها لصالح وكلائه المعتمدين. حتي بلغت الفجاجة ان صار الحوار السياسي محله السفارات الاجنبية واتت مرتبات كبار رجال الدولة بالدولار المدفوع من حكومات ومتظمات اجنبية.

. عليه يصبح سؤال هل كانت ملونة ام ابيض واسود مسألة لغوية لا تفسد للمحتوي قضية

معتصم اقرع