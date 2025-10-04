«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يتهم ضابطًا بالتعدي على مواطن بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة بقيام ضابط شرطة -غير محدد- بالتعدي على والدها بالسب والضرب أمام محل سكنه بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن. كما تم تحديد المذكور، وتبين أنه جامع خردوات مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية.

وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 25 سبتمبر الماضى، وأثناء سيره بسيارته لبيع الخردوات بدائرة قسم شرطة محرم بك وبرفقته كريمته، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالخروج من إحدى الفيلات والاعتداء عليه بالسب والضرب «دون حدوث إصابات»، اعتراضًا على استخدامه مكبر صوت. وأشار إلى أن الشخص المذكور عرّف نفسه بأنه ضابط شرطة.

وأضافت الوزارة أن الأجهزة الأمنية استدعت المشكو في حقه، وتبين أنه أحد قاطنى الفيلا المشار إليها، حيث أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين جامع الخردوات بسبب الضوضاء الناتجة عن مكبر الصوت

، موضحًا أن شقيقته مريضة بالسرطان ولا تستطيع تحمل الضوضاء، نافيًا أن يكون قد ادعى كونه ضابط شرطة.

وبمواجهة الشاكى حول سبب اعتقاده بأن المشكو في حقه ضابط، أفاد بأنه شاهد لافتة مدونًا عليها اسم أحد الضباط مثبتة أمام الفيلا، فظن أن الشخص الذي تعدى عليه ضابط شرطة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على حرصها على كشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومنع تداول الشائعات.

