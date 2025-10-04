الأمر كارثي.. أستاذ أوبئة يحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض

منذ ظهور الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة أصبح غالبية الناس تستخدمه في كل شؤون الحياة، يبقى الطب الأمر الأكثر حساسية وامتحانًا حقيقيًا لحدود هذه التقنية، حيث لا تقاس النتائج بالأرباح أو الخسائر بل بحياة إنسان قد تُنقَذ أو تُفقَد بخطأ واحد بسبب الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة، وعلم انتشار الأوبئة، إن شات جي بي تي يصلح للكوادرالطبية فقط تحت شروط محددة، وقد بدأ العالم وضع إجراءات ولوائح لاستخدام الذكاء الاصطناعي، كما أن الكتابة باستخدام AI أصبح لها إجراءات قانونية».

وأضاف «عنان» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن مصر استخدمت الذكاء الاصطناعي في التشخيص تحت أنماط معينة لسرطان الثدي لقدرته على قراءة الأشعة التشخصية بشكل أسرع، موضحًا أن استخدام الكوادر الطبية غير المتخصصة للذكاء الاصطناعي خطأ، مؤكدًا أن الإحصائيات العالمية أثبتت أن 80% من المواطنين تستخدم الذكاء الاصطناعي للسؤال عن تفسير الأشعة الطبية والعلاج المطلوب.

وأشار «عنان» أن شات جي بي تي لا يمكنه قراءة الأشعة من المواطنين العاديين لأن الشخص غير المتخصص يقوم بإدخال معلومات ناقصة لذا تظهر نتائج غير كاملة وخاطئة وهذا الأمر كارثي، لإن الطبيب هو من يُشخِص المرض فقط، حيث إن في بعض الأحيان تكون الأعراض شيء والتشخيص شيء آخر والأعراض أشياء ثانوية للمرض.

ويرى «عنان» أنه يمكن استخدام شات جي بي تي في تنظيم الأدوية أو التذكير بموعد الدواء.

وأكد أستاذ اقتصاديات الصحة، أنه لا يستطيع الذكاء الاصطناعي الإطلاع على الآثار الجانبية للأدوية، لأنها تختلف من شخص إلى آخر، حسب سنه ونظامه الغذائي.

وأكمل: أن استخدام شات جي بي تي لكتابة الأدوية يعد أمرًا كارثيًا أيضًا، فمثلا، قد يتناول المريض أدوية لأمراض أخرى، مثل الأمراض المزمنة، كالضغط والسكري، وبناء عليه لا يصلح أي دواء للصداع للمريض، لذا حتى الآن لا يجب استخدام الـ AI في تشخيص الأمراض ولا كتابة الأدوية.

