نجل غادة عادل: «ما حسيتش إنهم اتطلقوا.. بابا بييجي يتعشى معانا لحد دلوقتي»!

كشف عبدالله مجدي الهواري، نجل الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، عن تفاصيل طبيعة العلاقة التي تجمع والديه بعد الطلاق، مشيرًا إلى أنها مازالت قائمة على الود والاحترام المتبادل.

وقال عبدالله في تصريحاته لبرنامج «ET »بالعربي: «ماما وبابا صحاب جدًا، وأنا مش حاسس إنهم اتطلقوا، بابا دايمًا بييجي يتغدى ويتعشى معانا، وبعد ما يخلص تمرينه بيجلنا، وعمري ما شوفتهم بيتخانقوا لا قبل ولا بعد الطلاق».

وأضاف ممازحًا عن لحظة معرفته بخبر الانفصال: «أنا استغربت وقتها وقلت له فيه إيه يا حج؟! حد يسيب القمر المزة دي؟»، في إشارة إلى والدته الفنانة غادة عادل.

ويعرض حاليا لـ غادة عادل فيلم «فيها إيه يعني»، بطولة ماجد الكدواني، اسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، تأليف وليد المغازي، اخرا عمر رشدي حامد.

المصري اليوم