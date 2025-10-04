«هاتلي مصحف أحلف عليه».. ليلي عبد اللطيف تتوقع مفاجأة بشأن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

كشفت خبيرة التوقعات اللبنانية، ليلى عبداللطيف، عن توقع جديد حول عودة الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وذلك بعد أكثر من عامين من الانفصال، مشيرة إلى أنها صاحبة توقع انفصالهما قبل حدوث أي مشاكل بينهما.

ليلي عبداللطيف تتوقع عودة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

وقالت ليلي عبداللطيف، خلال لقائها مع الإعلامي نيشان، عبر قناة «الجديدة»، قائلة: «ياسمين عبدالعزيز كنت أول واحدة تتوقع انفصالها عن زوجها أحمد العوضي، وأنا بحبها كتير كتير، ونفسي أتعرف عليها، وعايزة أقول حاجة وحياة المصحف وهاتلي مصحف أحلف عليه، ولا أي حد قالي ياسمين عايزة تتطلق ولا كان في خبر حتى، ولو كنت بعرفها كنت قولتلها، ولو بعرف العوضي كنت قولتله هو كمان».

وأضافت: «أنا بشوفهم بيعملوا عمل فني مع بعض هيكسر الدنيا ليهم هما الاثنين، ويرجعوا أصحاب، وهيكون عمل فني كبير جدًا، وفي المستقبل مش بستبعد إنهم يرجعوا لبعض، وهذا إلهام ويا رب الإلهام يطلع صح بحبكم إنتوا الاثنين»

أول تعليق من ليلى عبداللطيف بعد انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

كشفت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف عن رأيها في يناير 2024، عن انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، حيث أكدت أنها تحب توقع الخير دائمًا.

وأضافت في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية: «منذ سنوات توقعت لأكثر من فنان ومحدش علق، فيه 2 منهم وائل كفوري وهيفاء وهبي، توقعت لأكثر من حد يكون بيطلق».

وأردفت: «ليه خدت الضجة الكبيرة دي؟ فأنا بحب أتوقع الخير، مجرد إحساس مش أكتر، وأنا بحب ياسمين عبدالعزيز وحياتها الشخصية بالنسبة لي خط أحمر، وأحب أقول لياسمين عبدالعزيز إن توقعي تجاهك كان مجرد خاطر، وأتمنى لك تبقى نجمة لامعة في سماء الفن، وأظل أحبك دائمًا، سواء كنتي منفصلة أو مرتبطة».

وأوضحت: «وبشوف ياسمين مبتكفيش حياتها لوحدها وبشوفها في جواز، وبشوف عندها يوم ما طفل، كيف؟ العلم عند الل،ه وهى برج الجدي زيي، وبشوفها ماسكة في إيدها طفل، كيف؟ العلم عند لله».

ياسمين عبدالعزيز ترد على نبوءة ليلى عبداللطيف بطلاقها

وفي سياق متصل، حرصت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على الرد لأول مرة على نبوءة خبيرة الأبراج والطاقة ليلى عبداللطيف بطلاقها من الفنان أحمد العوضي.

أشارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال لقائها مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، إلى وجود خلافات بينها وبين أحمد العوضي قبل الطلاق، وأن من الطبيعي أن قبل الطلاق تتواجد خلافات بين الزوجين وسخرت من هذه التنبوءات قائلة: «طبيعي قبل الطلاق بين أي زوجين بيكون في خلافات كتير، وطبيعي كان في ناس حوالينا عارفين، وأكيد حد بلغها ووصلها الكلام، محدش بيعرف الغيب إلا ربنا».

سبب طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أصبح سبب طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي الشغل الشاغل لمتابعيهما ومحبيهما الذين اعتادوا على رؤيتهما سويًا وأكدت ياسمين عبدالعزيز أن سبب الطلاق ليس الخيانة وأنه سبب آخر لكنها لم تستطع التصريح به، وقالت: «ياريت الناس اللي عماله تطلع إشاعات تبطل كذب، إحنا إتطلقنا لسبب مش هقوله، لكن مش خيانة، وأنا مشوفتش العوضي في سحور وكل الفيديوهات دي متركبة وفبركة، أنا مشوفتوش، أنا كنت في مكان وهو في مكان تاني، ولما بشوف الحاجات دي بتوجع.. كفاية كدب بقى».

