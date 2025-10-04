رفضها خطيبة ابنها يتحول إلى جريمة سب وتشهير وينتهي بالحبس.. تفاصيل حكم قضائي بسبب فيسبوك

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ربة منزل بالحبس شهر مع الشغل وغرامة 10 ألاف جنيه لاتهامها بسب وقذف والتشهير بمدرسة عبر إحدي الوسائل الإلكترونية، بأن نشرت عنها معلومات وبيانات غير صحيحة أضرت بها ماديًا وأدبياً وألحقت بها أذي نفسي بين أقرانها.

تفاصيل القضية بدأت عندما أحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة عقب التحقيقات التي انتهت إلى إدانتها بالتهم السالف ذكرها والواردة بقرار الإحالة .

وتضمنت الأوراق تفاصيل وتسلسل الواقعة التي شهدها منتصف عام 2023، حيث قالت المجني عليها في البلاغ الذي حررته في مايو من العام ذاته أمام مباحث مكافحة جرائم الإنترنت، وتتهم فيه مجهول بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» تتضمن صوراً لها ومنشورات ومسيئة مرفقة لتلك الصور، وعبارات تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء.

وقالت المجني عليها في بلاغها أنها فوجئت بإحدي قريباتها ترسل لها تلك المنشورات لإتخاذ الإجراءات القانونية قبل منشأ هذه الصفحة. وأكدت المجني عليها أن الصفحة محل البلاغ تضمنت صوراً لها في مناسبات عائلية وأسرية خاصة تظهرها على نحو غير لائق وخادش للحياء، وأنها لا تعلم كيف تم الوصول إليها والإستيلاء عليها لإستعمالها في هذا الغرض، وطلبت تقديم مرتكب الواقعة للعدالة ومحاكمته وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وبتكثيف البحث والتحري، تم التوصل إلى منشأ الصفحة وتبين أنها والدة خطيب المجني عليها، وبسبب عدم موافقتها على إتمام هذه الزيجة، وفشل محاولاتها في إقناع ابنها بالعدول عن خطبة المجني عليها، قررت الانتقام منها عن طريق ارتكاب الواقعة بغرض تشويه صورتها والإضرار بسمعتها ظناً منها أن ذلك قد يثني نجلها عن قراره ودفعه إلى فسخ الخطبة.

إعترفت المتهمة بتفاصيل جريمتها في تحقيقات النيابة العامة بعد ضبطها، التي أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.

المصري اليوم