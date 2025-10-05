سامح حسين عن سبب أزمة «استنساخ» مع الرقابة: عبدالرحيم كمال اعترض على لقطتين فقط

تواصلت فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، بندوة تكريم الفنان سامح حسين عن فيلمه الأخير «استنساخ»، المعروض ضمن برنامج المهرجان.

وخلال الندوة، عبّر سامح حسين عن سعادته بتجسيد شخصية «يونس العربي» في الفيلم، واصفًا إياها بأنها من أقرب الشخصيات إلى قلبه وأكثرها إرهاقًا له على المستويين النفسي والجسدي، مشيرًا إلى أن العمل يتميز بحالة بصرية وذهنية مختلفة.

وكشف «حسين» سر الجدل الذي أثير حول الفيلم قبل عرضه مع الرقابة على المصنفات الفنية، موضحًا أن السيناريست عبدالرحيم كمال كان قد اعترض فقط على لقطتين، وليس على مشهدين كاملين كما أشيع.

وتدور أحداث فيلم «استنساخ» في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، ويسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة.

فيلم «استنساخ» من بطولة سامح حسين، هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، ومن تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.

المصري اليوم