«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو مشاجرة داخل مترو الأنفاق بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إدعاء إحدى الفتيات بتعرضها للتعدي بالسب من سيدة داخل عربة مترو الأنفاق بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن الشاكية طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، حيث أفادت بتضررها من إحدى السيدات التي قامت بسبّها ودفعها أثناء وجودهما داخل المترو.

وأسفرت التحريات عن تحديد المشكو في حقها، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، حيث جرى ضبطها، وبمواجهتها أقرت بوقوع مشادة كلامية بينها وبين الطالبة بسبب اعتراضها على طريقة جلوسها وعدم تمكنها من الجلوس بجوارها، لكنها نفت تعديها عليها بالسب أو الدفع، مؤكدة أن ما حدث مجرد خلاف عابر، فيما تبادل الطرفان الاتهامات.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار حرصها على التعامل السريع مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكشف ملابساتها.

المصري اليوم