وزير التعليم العالي يلتقي نائب السكرتير التنفيذي لمنتدى RUFORUM لبحث دعم إعادة إعمار مؤسسات التعليم العالي السودانية

التقى البروفيسور أحمد مضوي موسى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالعاصمة الأوغندية كمبالا الدكتورة فلورنس ماييغا نائب السكرتير التنفيذي لمنتدى الجامعات الأفريقية لبناء القدرات في مجال الزراعة (RUFORUM)، الذي يتخذ من جامعة ماكيريري مقراً له، وذلك بحضور ممثلين عن سفارة السودان في أوغندا، إلى جانب عدد من الأساتذة ومندوبي الجامعات السودانية المستضافة في أوغندا.

وأتى اللقاء على هامش مشاركة الوزير في مؤتمر الأمراض المدارية المهملة المنعقد حالياً في كمبالا.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع فرص التعاون لدعم جهود إعادة إعمار مؤسسات التعليم العالي السودانية المتأثرة بالحرب، حيث استعرض الوزير التدمير الواسع وغير المسبوق الذي طال الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث والمكتبات، جراء الهجمات التي نفذتها مليشيا أسرة دقلو الإرهابية وداعميها.

وأكد الوزير تطلع السودان إلى أن يلعب منتدى RUFORUM دوراً محورياً في جهود إعادة الإعمار، من خلال تنظيم مؤتمر دولي خاص بالسودان يُعنى بحشد دعم المانحين والصناديق الدولية المهتمة بقطاع التعليم العالي.

كما دعا إلى تعزيز التعاون في مجالات تأهيل الكوادر الأكاديمية، وتوفير المنح الدراسية للطلاب والباحثين، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لمنسوبي الجامعات السودانية.

من جهتها عبّرت الدكتورة ماييغا عن استعداد المنتدى لتقديم الدعم اللازم في هذه المرحلة الحرجة، بما يشمل المساهمة في ترتيبات عقد مؤتمر مانحين خاص بالسودان، مشيرة إلى الجهود السابقة التي بذلتها سكرتارية المنتدى لمساندة الطلاب السودانيين المتأثرين بالحرب، واستناد المنتدى إلى تجارب مماثلة في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، في إطار رسالته الداعمة للتعليم في مراحل ما بعد النزاعات.