وزير البنى التحتية بشمال كردفان يؤكد أن تكريم الشهداء وأسرهم واجب

أكد المهندس معاوية آدم محمد نور وزير البنى التحتية بشمال كردفان أن تكريم الشهداء وأسرهم واجب لتضحياتهم بأنفسهم في سبيل أن يعيش السودان في أمن واستقرار.

جاء ذلك خلال لقائه المكتب التنفيذي لاتحاد الشطرنج حول الترتيبات لبدء دورة الكرامة في منشط الشطرنج تخليداً لشهداء معركة الكرامة برئاسة الأستاذ إسماعيل سيد الرضي رئيس الاتحاد، وجاء اللقاء في إطار الإعداد والترتيب لتنظيم الدورة بالشراكة بين الوزارة والاتحاد.

واستعرض الوفد الأنشطة والبرامج التي نفذها الاتحاد والإنجازات التي حققها من خلال المشاركات في المنافسات القومية والإقليمية باعتبار مدينة الأبيض والولاية رائدة في مجال الشطرنج، محيين القوات المسلحة والقوات المساندة لها وما قدموه من تضحيات في دحر المليشيا المتمردة في كافة المحاور.

وقال الوفد إن الدورة تأتي تكريماً لشهداء معركة الكرامة وشهداء الوزارة والقوات في كافة المحاور.

من جانبه أعلن السيد الوزير دعم ورعاية الوزارة لهذه الدورة تكريماً لشهداء معركة الكرامة بعد تطبيع الحياة المدنية وعودة الأمن والاستقرار.