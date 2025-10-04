الأمم المتحدة.. شاحنات المساعدات جاهزة للوصول إلى الفاشر

دعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون، إلى وقف الحرب والسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى المتأثرين منها ولا سيما في مدينة الفاشر.

وشددت براون على ضرورة الوصول إلى السكان في الفاشر، وأضافت: “نحن منخرطون على كافة مستويات منظومة الأمم المتحدة لتحقيق ذلك. ولكن حتى نحصل على ضمان للمرور الآمن، لا يمكننا إرسال الشاحنات التي هي جاهزة للانطلاق، ولا الأفراد الذين هم جاهزون للانطلاق، بسبب عدم وجود هذا الضمان. لقد فقدنا بالفعل أكثر من 120 من عمال الإغاثة الإنسانية منذ بداية الحرب”.

