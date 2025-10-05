جرائم وحوادث
ضبط شبكة إجرامية تتاجر في الحديد الخردة المسروق بشارع الغابة بالخرطوم
تمكنت السلطات بالخرطوم من ضبط شبكة إجرامية تتاجر في الحديد الخردة المسروق بشارع الغابة بالخرطوم، السبت.
حيث تم ضبط أفراد من الشبكة إثر بلاغ من الوحدة الأمنية للسيد والي ولاية الخرطوم خلال مرورها بمسرح الحادث، حيث تم القبض على المتهمين في حالة تلبس أثناء قيامها بتحميل عربة دفار جامبو بكميات كبيرة من الحديد الخردة المسروق من الموقع، فتم على الفور تدوين بلاغ بقسم شرطة الخرطوم وسط تحت المادة (174) من القانون الجنائي بالرقم (444) عبر المتحري المساعد شرطة علي أحمد في مواجهة المتهم (ب. س. ا) والمتهم (ا. ر. ع)، وجاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية أفراد الشبكة وتقديم المتهمين للنيابة.
وعلى ذات الصعيد وقف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم بالإنابة رئيس لجنة أمن المحلية كمال عوض الكريم مصطفى على ضبطية الحديد الخردة المسروق بالقسم الأوسط، مشيداً بيقظة القوات الشرطية والوحدة الأمنية وللسيد والي الخرطوم في عملية ضبط المتهمين بمهنية واحترافية كبيرة، مشدداً بأن السلطات بمحلية الخرطوم لن تتوانى في معاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء أو التملك غير المشروع للممتلكات العامة والخاصة.
سونا