ضبط شبكة إجرامية تتاجر في الحديد الخردة المسروق بشارع الغابة بالخرطوم

حيث تم ضبط أفراد من الشبكة إثر بلاغ من الوحدة الأمنية للسيد والي ولاية الخرطوم خلال مرورها بمسرح الحادث، حيث تم القبض على المتهمين في حالة تلبس أثناء قيامها بتحميل عربة دفار جامبو بكميات كبيرة من الحديد الخردة المسروق من الموقع، فتم على الفور تدوين بلاغ بقسم شرطة الخرطوم وسط تحت المادة (174) من القانون الجنائي بالرقم (444) عبر المتحري المساعد شرطة علي أحمد في مواجهة المتهم (ب. س. ا) والمتهم (ا. ر. ع)، وجاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية أفراد الشبكة وتقديم المتهمين للنيابة.