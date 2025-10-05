الانحسار يستمر: جهود في تنفيذ خطط مكافحة نواقل الأمراض ومحاربة الملاريا وحمى الضنك والكوليرا

في إطار جهودها المستمرة لتحسين الأوضاع الصحية وتعزيز الصحة العامة، تقوم السلطات الصحية في مختلف الولايات والمركز بتنفيذ خطط شاملة لمكافحة نواقل الأمراض ومكافحة الملاريا وحمى الضنك والكوليرا.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام قيادة الدولة بالاستمرار في تنفيذ الخطط في هذا الجانب، بهدف تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض الموسمية.

وتشمل هذه الجهود حملات التوعية والتحسين الصحي، وتوزيع المبيدات الحشرية، وتعزيز البنية التحتية الصحية، وتدريب الكوادر الصحية على أحدث الأساليب والتقنيات في مجال مكافحة الأمراض. وتسهم هذه الجهود في تحسين الأوضاع الصحية وتعزيز الصحة العامة، وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض المعدية، وتحقيق الاستقرار الصحي في مختلف الولايات والمركز.

إجتماع طارئ للصحة لمناقشة الوضع الراهن لأمراض الكوليرا وحمى الضنك والملاريا:

انعقد اليوم السبت اجتماع طارئ، بمدينة بورتسودان بحضور عدد من قيادات الإدارات العامة المعنية، من الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، والإدارة العامة للصحة الدولية، والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، والوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف.

وأوضح وزير الصحة دكتور هيثم محمد إبراهيم أن الاجتماع تناول الوضع الوبائي الراهن لأمراض الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، بالإضافة إلى مناقشة معدلات الخريف والآثار الناتجة عن زيادة مياه نهر النيل، والاستعدادات للمرحلة القادمة.

تم عرض تقرير شامل يتضمن الوبائيات وموسم الخريف، وأصدر الوزير توجيهًا بإصدار نشرة يومية عن الوضع الوبائي في الولايات المختلفة.

حملات مكافحة نواقل الأمراض:

وشكر الوزير وزارة المالية الاتحادية على اهتمامها بقطاع الصحة، داعيًا إلى متابعة التدفقات المالية لتغطية الحملة الخاصة بمكافحة نواقل الأمراض، خاصة في ولايات الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، سنار، القضارف، وشمال كردفان في المرحلة القادمة. وكشف الوزير عن التواصل مع المنظمات لتحديد دعمها المباشر للحملة، داعيًا المنظمات إلى زيادة تدخلاتها والعمل على سد الفجوات.

خطط للمرحلة المقبلة:

وأكد الوزير ضرورة التوقع للمرحلة القادمة، ووضع خطط لرصد الاحتياجات من الإمدادات وأدوية الطوارئ والمدخلات الخاصة بمكافحة نواقل الأمراض، مع التواصل المستمر مع رجال الأعمال والداعمين.

وأشار إلى وضع استراتيجية طويلة المدى لمكافحة حمى الضنك في المرحلة القادمة، بجانب استراتيجية الملاريا التي بدأت في العام 2021، تحت عنوان دعم إعادة البنية التحتية للرعاية الصحية في السودان.

منتدى المجلس القومي للمهن الطبية والصحية ببورتسودان:

تحت عنوان دعم إعادة البنية التحتية للرعاية الصحية في السودان، خاطب وزير الصحة، دكتور هيثم محمد إبراهيم، صباح اليوم السبت الجلسة الافتتاحية لمنتدى المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية، عبر المنصة الإلكترونية للمجلس.

ويأتي المنتدى تحت شعار “ترسيخ مبادئ الممارسة المهنية الآمنة وضمان سلامة المرضى”، حيث قدم الوزير ورقة عمل تناولت إعادة البناء والتعمير في قطاع الصحة ودعم أنشطة بناء القدرات خلال المرحلة القادمة.

كسلا تعلن خلو منطقة قلسا من الكوليرا:

تم في كسلا اليوم السبت إعلان خلو منطقة قلسا من الكوليرا، حيث أسهم التعاون في مكافحة المرض وحصره حتى لا ينتشر لبقية المناطق المجاورة بمحلية ريفي كسلا.

وتم تنظيم احتفال بهذه المناسبة، وقال نائب الوالي إن التكاتف وتسير قوافل الإسناد الصحي من كافة مكونات مجتمع كسلا والمنظمات كان له الدور الكبير في احتواء المرض بالمنطقة، بجانب التحوطات التي وضعت من قبل وزارة الصحة والكوادر الطبية، فضلا عن الجهد المقدر من الكوادر الصحية وتعاون المجتمع بوعيه والتزام الموجهات الصحية والبرتكول العلاجي من قبل الكوادر الطبية المشرفة على المركز الصحي الذي تحول لمركز العزل من أجل تعزيز الصحة.

سونا