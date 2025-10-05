أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، لدى تدشين إعادة العمل بمركز مدني لجراحة وأمراض القلب صباح اليوم، عن دعم المركز بمولد كهربائي لتلافي ذبذبة التيار الكهربائي .

وأكد الخير أن استعادة العمل بالمركز توضح أن الجزيرة على قلب رجل واحد وهدف واحد لتحقيق رفاهية المواطن، مشيراً إلى استعادة النظام الصحي في 107 مستشفيات وكل المراكز الصحية والمتخصصة.

من جانبه، أعلن الدكتور صلاح الدين مصطفى، مدير مركز ود مدني لجراحة وأمراض القلب، أن المركز القومي لجراحة وأمراض القلب سيباشر أعماله من مدني، لافتاً إلى أن العمل سيبدأ بالعيادات والمعامل والأشعة والقسطرة .

وعبر عن شكره لحكومة الولاية ووزارة الصحة وقوات درع السودان والمقاومة الشعبية والخيرين والعاملين بالمركز وكل من ساهم في استعادة العمل .

