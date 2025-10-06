الدفاع المدني السوداني: انخفاض مناسيب النيل واستقرار الأوضاع رغم تأثيرات الفيضان في الخرطوم

أعلنت قوات الدفاع المدني في السودان عن انخفاض في مناسيب مياه النيل بعدة محطات، مؤكدة استقرار الأوضاع وعدم تسجيل أي وفيات أو إصابات في جميع ولايات البلاد

ويأتي ذلك على الرغم من تأثيرات فيضانات النيل التي طالت عددا من المناطق السكنية.

وقال اللواء قرشي حسين عبد القادر، مساعد المدير العام للدفاع المدني للطوارئ والكوارث، إن ولاية الخرطوم شهدت انخفاضا ملحوظا في منسوب النيل، موضحا أن قوات الدفاع المدني تعاملت مع كافة البلاغات الواردة من مناطق تأثرت بارتفاع المياه، مثل توتي، المقرن، الجريف، الكلاكلات، الشقيلاب، الجموعية، الفكي هاشم، وود رملي.

وأشار اللواء قرشي إلى أن “الأوضاع تحت السيطرة وتمت الاستجابة لجميع البلاغات بسرعة وفعالية”، مؤكدا أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح نتيجة الفيضانات، لا في الخرطوم ولا في باقي الولايات.

وتسببت مياه الفيضان في محاصرة عدد من الأحياء الهشة في ولاية الخرطوم، ما اضطر السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء لعدد من الأسر المعرضة للخطر، بينما تستمر التحديات في بعض المناطق التي تقع تحت تهديد ارتفاع منسوب المياه.

ويشهد السودان سنويا فيضانات موسمية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وارتفاع مناسيب النيل وروافده، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، خاصة في المناطق العشوائية أو ذات البنية التحتية الهشة. وتعمل قوات الدفاع المدني والسلطات المحلية على تنفيذ خطط طوارئ للتقليل من الآثار السلبية للفيضانات بالتنسيق مع الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية.

المصدر: RT