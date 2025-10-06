مطار برلين يعلن استعادة نظام خدمة الركاب الإلكتروني بعد هجوم سيبراني واسع

أعلن مطار العاصمة الألمانية برلين “بي إي آر” عن إصلاح الأضرار التي لحقت بنظام خدمة الركاب الإلكتروني

ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوعين من تعرض مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات “كولينز أيروسبيس” لهجوم سيبراني واسع النطاق.

وقالت متحدثة باسم إدارة المطار في تصريحات صحفية إن “النظام المركزي التابع لمزود الخدمة عاد للعمل منذ صباح اليوم الأحد”، مشيرة إلى أن خبراء تكنولوجيا المعلومات قاموا باختبارات أمنية موسعة خلال عطلة نهاية الأسبوع ونجحوا حتى الآن دون تسجيل مشكلات جديدة.

وأضافت المتحدثة أنه “ابتداء من غد الاثنين ستستأنف شركات الطيران العمل بالنظام تدريجيا”، مؤكدة أن خطة إعادة التشغيل تشمل مكاتب تسجيل الوصول (تشيك إن) وبوابات الصعود إلى الطائرات (بوردينغ غيتس) بشكل تدريجي ومنسق.

ومن المتوقع أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها بالنسبة للمسافرين، الذين عانوا خلال الفترة الماضية من فترات انتظار طويلة وإجراءات يدوية في تسجيل الوصول وتسلم الأمتعة.

وكانت شركة “كولينز أيروسبيس” وهي مزود رئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات لعدد من المطارات الأوروبية، قد تعرضت لهجوم سيبراني واسع في 19 سبتمبر الماضي، ما أدى إلى تعطل أنظمة إلكترونية حيوية في مطار برلين وعدة مطارات أوروبية أخرى.

وبسبب الهجوم اضطرت شركات الطيران العاملة في المطار إلى اللجوء لطرق تسجيل مؤقتة أو يدوية لتسيير حركة المسافرين، ما تسبب في حالة من الارتباك والضغط على العاملين والمرافق في المطارات.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية