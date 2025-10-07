فنانة: تزوجت بالصدفة عن طريق السوشيال ميديا

كشفت الفنانة بسنت النبراوي عن تفاصيل ارتباطها وزواجها، مشيرة إلى أن الأمر بدأ بالصدفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن تتوقع أن ينتهي بالزواج.

وقالت النبراوي، خلال استضافتها في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على قناة CBC مع الإعلاميتين هبة الأباصيري ومها بهنسي: “أنا اتجوزت عن طريق السوشيال ميديا أصلاً، هو بعت لي (Add) على الفيسبوك، وأنا كنت عمالة أمسح الناس الزيادة اللي بعتوا لي (Add) عشان ما يتقفلش الأد فريندز خالص، بالصدفة عملت له (Accept) والله العظيم بالغلط، بعدين قلت: الواد حلو كده، كلمنا وخدنا أرقام بعض، وابتدينا ننزل مع بعض، وعرّفني على أصحابه ومراتاتهم، ومرّة في مرّة بقينا أصدقاء قوي، وواحدة واحدة اتجوزنا”.

وأضافت أن أول ما يلفت نظرها في شخص عبر السوشيال ميديا هو الكلام الذي يكتبه وليس الصور أو البوستات المنقولة، قائلة: “الكلام اللي بيتكتب بيعبر بنسبة 90% حتى لو بيكذب شوية.. ده إن كان فهمه أصلاً مش ناقله”.

وعن ظاهرة الفلاتر على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت: “لو لقيته في الحقيقة شكله مختلف عن صور الفيسبوك بس نضيف في نفسه ولطيف ومرح، عادي هستغرب بس هكمل.. بس وقت ما اتعرفت على جوزي الكلام ده من زمان قوي وماكانش فيه فيس آب ولا الحاجات دي أصلًا”.

وتطرقت بسنت النبراوي إلى رؤيتها لمفهوم الحب، قائلة: “أنا بالنسبة لي موضوع الحب نفسه حاسة أوفرريتد شوية.. الكلام الجميل طبعًا حلو، بس إن الناس يقعدوا يقولوا أصل هم بيحبوا بعض عشان يقعدوا مع بعض ويدفعوا كهربا حب ويربوا العيال حب ويتعالجوا حب.. لا، نيجي بقى على الجد والفواتير”.

وفي سياق آخر، تحدثت الفنانة عن بداياتها المهنية قبل دخولها مجال الفن، حيث عملت مضيفة جوية. وقالت: “أحلى حاجة في حياتي أني اشتغلت مضيفة جوية، لكني تركت الوظيفة بعدما تعرضت لمشاكل صحية جعلتني غير لائقة طبيًا”.

وأضافت: “وظيفة المضيفة الجوية كانت جميلة وراقية جدًا، ولما ربنا أراد أني أسيبها، بدأت أعمل فيديوهات لنفسي وأشاركها مع أصحابي، واللي شجعوني أنشرها على السوشيال ميديا لأنها تستحق المشاهدة”.

وأكدت بسنت أن التمثيل مهنة صعبة لكنها تعتبره شغفها الأساسي وتسعى دائمًا لتطوير موهبتها، موضحة: “بحرص على دراسة تفاصيل كل شخصية بقدمها، وأحاول أكون دقيقة في تقديمها، لأني مؤمنة إن النجاح في التمثيل بيعتمد على الموهبة والشغل”.

بوابة روز اليوسف